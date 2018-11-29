Жителям Магадана запрещают выходить на лед

В бухтах Гертнера и Нагаева в Магадане действует запрет на выход или выезд на лед. Вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций обсудили в мэрии города.

В МЧС уточняют, что ввести полный запрет на выход на лед невозможно, однако местные жители должны осознавать всю опасность тонкого льда. Администрация приступила к выполнению профилактических мероприятий для предотвращения несчастных случаев. Специалисты ежедневно патрулируют акваторию и следят за состоянием ледяного покрова. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

По итогам прошлого года благодаря профилактическим мероприятиям удалось избежать смертельных происшествий.

Ранее сообщалось, что в Тверской области за неделю два человека провалились под лед и погибли. Мужчины пытались рыбачить.