Прямой эфир

Жителям Магадана запрещают выходить на лед

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В бухтах Гертнера и Нагаева в Магадане действует запрет на выход или выезд на лед. Вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций обсудили в мэрии города.

В МЧС уточняют, что ввести полный запрет на выход на лед невозможно, однако местные жители должны осознавать всю опасность тонкого льда. Администрация приступила к выполнению профилактических мероприятий для предотвращения несчастных случаев. Специалисты ежедневно патрулируют акваторию и следят за состоянием ледяного покрова. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

По итогам прошлого года благодаря профилактическим мероприятиям удалось избежать смертельных происшествий.

Ранее сообщалось, что в Тверской области за неделю два человека провалились под лед и погибли. Мужчины пытались рыбачить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчина на снегоходе провалился под лед в Республике Коми
«УАЗ» и Toyota провалились под лед на Иркутском водохранилище

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017