Губернатор Ленобласти через суд потребовал отставки чиновника и двух депутатов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко через суд потребовал отставки главы сельского поселения и двух муниципальных депутатов. Причиной стали нарушения в их налоговых декларациях, сообщила пресс-служба областного правительства.

Иск зарегистрирован в Тосненском городском суде, заседание назначено на 5 декабря. Ответчиками значатся глава Тельмановского сельского поселения Георгий Сакулин, а также депутаты того же поселения Александр Сапрыкин и Татьяна Швец, передает ТАСС. После проверки представленных ими деклараций выяснилось, что они скрыли сведения о своих доходах, нарушив тем самым антикоррупционное законодательство.

Региональный портал 47News уточняет, что аппарат главы региона в сентябре уже отправлял в совет депутатов обращение с предложением отправить Сакулина в отставку и прекращении полномочий Сапрыкина (с формулировкой «в связи с утратой доверия») и Швец. Однако парламентарии проголосовали против всех трех предложений. Проверка в отношении всех троих проводилась по заявлению депутата этого же поселения Юрия Кваши. Он, в частности, утверждал, что Сакулин после избрания на должность продолжал заниматься бизнесом, что госслужащим запрещено.

В октябре депутат ЛДПР Сергей Иванов предложил обязать СМИ передавать в прокуратуру сведения, касающиеся должностных преступлений чиновников. Существующие законодательные нормы, согласно которым расследование может начаться по материалам СМИ, не работают. Новая мера исключит распространение редакциями недостоверных данных, а также заставит прокуратуру реагировать на публикации о нарушениях, считает он.