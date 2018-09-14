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Замглавы ТПП Ленобласти заподозрили в мошенничестве

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Фото: twitter.com
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Вице-президент Торгово-промышленной палаты Ленинградской области Дмитрий Матвиец задержан в Карелии. Его подозревают в мошенничестве.

По информации источника телеканала «78», дело связано с предыдущим местом работы Матвийца — компанией «Карелэнергоресурс».

Проверка показала, что в бухгалтерские документы и налоговые декларации были внесены сведения о приобретении ресурсов у коммерческого предприятия. В действительности поставка осуществлялась индивидуальными предпринимателями и организациями, которые не платят налог на добавленную стоимость в связи с упрощенной системой налогообложения. Ущерб от незаконного возмещения НДС оценивается в сумму более 3,5 млн рублей.

10 сентября стало известно, что в московском метро выявили факт хищения более 35 млн рублей, выделенных на ремонт станции «Бауманская». В марте 2017 года компании «Триада -Холдинг» выделили деньги на восстановление гидроизоляции. В документах значится, что работы заняли 12 дней, однако фактически станция осталась в том же состоянии.

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