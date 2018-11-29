Zotye пополнит модельный ряд в России большим кроссовером

Китайская компания «Зоти Моторс Рус» в конце следующего года собирается вывести на российский рынок новый кроссовер Zotye Т700, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

T700 с дизайном в стиле Range Rover станет самой крупной моделью китайской марки в России. На местном рынке он предлагается в 5-местном варианте длиной 4748 мм и 7-местном длиной 4910 мм. Под капотом — бензиновые турбомоторы мощностью 177 и 190 л.с. с «механикой» или «роботом». Привод в любом случае будет только передним.

Заместитель генерального директора «Зоти Моторс Рус» Александр Гнездюк добавил, что в будущем году также продолжатся продажи компактного кроссовера T600, а новый купе-кроссовер Zotye Coupa, чье полноценное производство должно начаться на белорусском заводе «Юнисон» в 2019 году, станет доступен в трех комплектациях. Кроме того, Zotye планирует выпускать в Белоруссии электромобили — ситикар E200EV и седан Z500EV.

В период с января по октябрь 2018 года российские дилеры марки реализовали 2413 автомобилей, что в 3 раза выше прошлогоднего показателя. На сегодняшний день в России представлены две модели Zotye: компактный кроссовер T600 стоимость которого начинается от 849 тыс. 990 рублей и купе-кроссовер Coupa по цене от 990 тыс. рублей.

В июле 2018 года аналитики «Автостат Инфо» составили рейтинг популярности китайских кроссоверов в России.