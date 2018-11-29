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СМИ сообщили об обысках в штаб-квартире Deutsche Bank

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Фото: Global Look Press/dpa/Arne Dedert
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Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в штаб-квартире крупнейшего немецкого финансового конгломерата Deutsche Bank, располагающейся во Франкфурте-на-Майне. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает Hessenschau.

По данным издания, руководителей финансовой структуры подозревают в отмывании денежных средств. В частности, сотрудники банка помогали клиентам найти офшорные компании в налоговых оазисах.

Обыски проходят в нескольких помещениях штаб-квартиры Deutsche Bank. Их инициировали прокуратура и уголовная полиция. В обысках участвуют около 170 сотрудников правоохранительных органов.

Расследование проводится в отношении двух сотрудников банка, а также других неустановленных работников финансовой структуры. Предположительно, они занимают высокие посты в организации. В Deutsche Bank заявили, что будут оказывать содействие следователям.

По данным правоохранителей, в 2016 году банк помог более 900 клиентам организовать оффшорный бизнес, общий объем которого составляет 311 млн.

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