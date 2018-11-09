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Минстрой предложил ввести 10-кратный штраф за махинации со счетчиками газа

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Холявчук Светлана
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Штраф в 10-кратном размере от стандартного тарифа предложили ввести за неправомерные манипуляции со счетчиками газа. С соответствующей инициативой выступил Минстрой РФ.

В поправках в правила поставки газа для бытовых нужд граждан сказано, что вместе со счетчиками расхода газа газовщикам необходимо будет устанавливать специальные индикаторы антимагнитных пломб и иные устройства для возможности фиксации факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета газа. Проверять счетчики и сохранность установленных пломб в ведомстве предлагается минимум один раз в год, пишет НСН.

В случае обнаружения признаков махинаций со счетчиками потребителям пересчитают оплату газа за последние три месяца, увеличив полученную сумму в 10 раз. За несанкционированное подключение к газовым сетям перерасчет будет производиться за полгода исходя из круглосуточной работы оборудования на его максимальной мощности.

27 октября сообщалось, что на Украине решили повышать цену на газ для населения в три этапа.

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