Грузовик с подделками Gucci и Chanel задержали в Курганской области

На таможне в Курганской области задержали 17 т контрафактной одежды из Киргизии. Производителей подозревают в незаконном использовании товарных знаков более 10 известных мировых брендов.

В грузовом автомобиле обнаружили более 8 тыс. вещей с надписями: Adidas, Reebok, Nike, Lacoste, Tommy Hilfiger, Gucci, Chanel, Philipp Plein, Levis, Forward, Louis Vuitton, Kenzo. Товары по документам должны были разгрузить в Челябинске и Новосибирске, передает ИА «Ура.ру». Правообладатели подтвердили, что одежда поддельная, сумма ущерба составляет почти 57 млн рублей.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на какие детали нужно обратить внимание при выборе меховых изделий. Инструкцию для потенциальных покупателей ведомство опубликовало на своем сайте. С 2016 года изделия из меха в обязательном порядке маркируются контрольным идентификационным знаком (КИЗ). Он может быть навесной, вшивной или клеевой.