Прямой эфир

Грузовик с подделками Gucci и Chanel задержали в Курганской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На таможне в Курганской области задержали 17 т контрафактной одежды из Киргизии. Производителей подозревают в незаконном использовании товарных знаков более 10 известных мировых брендов.

В грузовом автомобиле обнаружили более 8 тыс. вещей с надписями: Adidas, Reebok, Nike, Lacoste, Tommy Hilfiger, Gucci, Chanel, Philipp Plein, Levis, Forward, Louis Vuitton, Kenzo. Товары по документам должны были разгрузить в Челябинске и Новосибирске, передает ИА «Ура.ру». Правообладатели подтвердили, что одежда поддельная, сумма ущерба составляет почти 57 млн рублей.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на какие детали нужно обратить внимание при выборе меховых изделий. Инструкцию для потенциальных покупателей ведомство опубликовало на своем сайте. С 2016 года изделия из меха в обязательном порядке маркируются контрольным идентификационным знаком (КИЗ). Он может быть навесной, вшивной или клеевой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Большинство россиян готовы покупать подделки оригинальных товаров
Минус одна акция: зачем перекупщики сметают эксклюзив на распродажах
А официальные магазины борются с ними на грани закона, ограничивая покупателей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017