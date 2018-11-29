Музеи Волгограда поддержат всероссийскую акцию «Музей для всех»

Главные музеи Волгограда будут участвовать в федеральном проекте «Музей для всех!». Его цель — привлечение внимания к созданию равных условий культурного просвещения инвалидов.

К акции решили присоединиться музей ИЗО имени Машкова, интерактивный музей «Россия — моя история», Волгоградский областной краеведческий музей и комплекс «Старая Сарепта». Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональный комитет культуры, 1 и 2 декабря в них пройдут бесплатные экскурсии, лекции и мастер-классы.

Так, в музее «Россия — моя история» будут рассказывать о династии Рюриковичей. На лекцию пригласили в том числе представителей общественной организации «Содействие детям-инвалидам Волгоградской области» и Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов с ментальными и иными нарушениями.

Ранее сообщалось о том, что музеи Феодосии проведут неделю бесплатных посещений для людей с инвалидностью. Она начнется с 3 декабря. Администрации музеев предупреждают, что для того, чтобы попасть на выставку, необходимо предоставить удостоверение с подтверждением статуса.