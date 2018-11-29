Прямой эфир

Музеи Волгограда поддержат всероссийскую акцию «Музей для всех»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главные музеи Волгограда будут участвовать в федеральном проекте «Музей для всех!». Его цель — привлечение внимания к созданию равных условий культурного просвещения инвалидов.

К акции решили присоединиться музей ИЗО имени Машкова, интерактивный музей «Россия — моя история», Волгоградский областной краеведческий музей и комплекс «Старая Сарепта». Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональный комитет культуры, 1 и 2 декабря в них пройдут бесплатные экскурсии, лекции и мастер-классы.

Так, в музее «Россия — моя история» будут рассказывать о династии Рюриковичей. На лекцию пригласили в том числе представителей общественной организации «Содействие детям-инвалидам Волгоградской области» и Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов с ментальными и иными нарушениями.

Ранее сообщалось о том, что музеи Феодосии проведут неделю бесплатных посещений для людей с инвалидностью. Она начнется с 3 декабря. Администрации музеев предупреждают, что для того, чтобы попасть на выставку, необходимо предоставить удостоверение с подтверждением статуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти РФ обсудят меры по поддержке инвалидов в начале 2019 года
Городская служба такси для инвалидов появится в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017