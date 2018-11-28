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Неделю открытых дверей устроят музеи Феодосии для инвалидов

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Музеи Феодосии запланировали провести неделю бесплатных посещений для людей с ограниченными возможностями здоровья. Акция приурочена к Международному дню инвалидов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 3 по 9 декабря инвалиды вместе с сопровождающими лицами смогут посетить бесплатно феодосийские музеи. Для того, чтобы пройти в музей необходимо лишь предоставление удостоверения, подтверждающее статус.

В акции принимают участие Картинная галерея им. И.К. Айвазовского, музей древностей, музей подводной археологии и музей А.С. Грина. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Помимо этого, 3 декабря в полдень в Доме офицеров флота состоится праздничный концерт по случаю Дня инвалидов.

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