Потушен пожар в здании минфина Украины

Пожар возник в здании министерства финансов Украины в Киеве, возгорание ликвидировали, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как в четверг, 29 ноября, сообщил УНН, пожарная сигнализация сработала в 7:37 (8:37 мск), локализовали огонь в 8:22 (9:22). Горели электрические кабели в шахте лифтов, на месте работали шесть единиц пожарной техники, передает «Газета.ру».

Спасатели эвакуировали сотрудников ведомства, погибших и пострадавших нет.

Накануне в результате серии взрывов и пожара вблизи химического завода Shenghua Chemical Industry в китайской провинции Хэбэй погибли 22 человека, столько же получили ранения.