Ранее задержанный начальник ГУ МЧС по Саратовской области вышел на работу

Начальник ГУ МЧС России по Саратовской области Игорь Качев вышел на работу, несмотря на информацию о его задержании 28 ноября. Об этом 29 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка.

Также отмечается, что ведомство работает в штатном режиме.

28 ноября сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали Качева в его кабинете и провели там обыск. На допрос его доставили вместе с двумя подчиненными. Отмечается, что в ходе проверок были подтверждены факты злоупотребления должностными полномочиями по госконтрактам.