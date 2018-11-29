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СК сообщил причину взрыва газа в жилом доме под Владимиром

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Региональное следственное управление СКР сообщает, что причиной хлопка газа в поселке Барсово во Владимирской области могла стать открытая газовая конфорка. Ее забыла выключить погибшая при обрушении дома в результате взрыва пенсионерка, пишет «Интерфакс» 29 ноября.

«Причиной случившегося могло стать неосторожное поведение погибшей пенсионерки, которая, предположительно, в силу возраста забыла закрыть одну из конфорок газовой плиты. При возобновлении подачи газа в квартиры, вероятнее всего, произошло его накопление в воздухе, что и послужило причиной наступивших последствий», — отмечает следственное управление.

Также отмечается, что дом подключен не к центральному газопроводу, а посредством подключения к газгольдеру, и оборудован газовым хранилищем. С 24 ноября подача газа к дому была приостановлена, возобновилась она 28 ноября.

После происшествия по факту гибели 85-летней женщины было возбуждено дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

28 ноября сообщалось, что в жилом доме в населенном пункте Барсово Киржачского района Владимирской области произошел взрыв бытового газа. Два человека пострадали, тело пенсионерки позже было обнаружено под завалами.

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