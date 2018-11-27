Во Владимирской области школьный автобус столкнулся с грузовиком. Об этом 27 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Отмечается, что троих детей доставили в больницу с ушибами. Всего в автобусе находилось 11 детей. В настоящее время проводится расследование инцидента.

В начале ноября в Тюменской области произошло ДТП с участием четырех транспортных средств, в числе которых автобус с детьми. Как сообщает «Газета.ру», 28 детей направлялись на соревнования по гимнастике. В результате аварии никто из ни не пострадал. Среди других участников происшествия пострадали два человека.