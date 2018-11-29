Прямой эфир

В США скончался отбывавший наказание в тюрьме россиянин

0
Фото: Global Look Press/Maren Hennemuth
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российское посольство сообщило, что в США скончался находившийся в заключении россиянин. Об этом 29 ноября сообщает ТАСС.

Отмечается, что заключенного звали М. Д. Амар, который отбывал наказание в Northwest Detention Center. По данным американских властей, россиянин скончался 24 ноября в медицинском центре Св. Джозефа в Такоме, штата Вашингтон.

28 ноября отец находящееся в американской тюрьме российской гражданки Марии Бутиной Валерий рассказал об условиях содержания дочери. По его словам, Бутину держат уже восемь дней в изоляторе, площадь которого 6 кв. м, вместо кровати там бетонный топчан и больше ничего нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бутина отозвала прошение о снятии с нее обвинений в суде США
Осужденный в США Ярошенко попросил о срочной медпомощи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017