В США скончался отбывавший наказание в тюрьме россиянин

Российское посольство сообщило, что в США скончался находившийся в заключении россиянин. Об этом 29 ноября сообщает ТАСС.

Отмечается, что заключенного звали М. Д. Амар, который отбывал наказание в Northwest Detention Center. По данным американских властей, россиянин скончался 24 ноября в медицинском центре Св. Джозефа в Такоме, штата Вашингтон.

28 ноября отец находящееся в американской тюрьме российской гражданки Марии Бутиной Валерий рассказал об условиях содержания дочери. По его словам, Бутину держат уже восемь дней в изоляторе, площадь которого 6 кв. м, вместо кровати там бетонный топчан и больше ничего нет.