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Отец Марии Бутиной рассказал об условиях содержания дочери в США

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Отец находящееся в американской тюрьме российской гражданки Марии Бутиной Валерий рассказал об условиях содержания дочери в интервью RT, вышедшем в среду, 28 ноября.

По словам Валерия, Бутину держат уже восемь дней в изоляторе, площадь которого 6 кв. м.

«Вместо кровати там бетонный топчан, и больше ничего нет», — сообщил он.

При этом покидать камеру можно только с 2 до 4 утра. Валерий назвал такие условия натуральной пыткой.

15 июля Бутина была задержана в США по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом. Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Сама Бутина отрицает все обвинения.

Отмечается, что здоровье Бутиной резко ухудшилось после 67 дней в одиночной камере.

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