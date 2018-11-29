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Появилось видео выкатки первого Ил-112

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Фото: ТАСС/Армен Гаспарян
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Торжественная церемония выкатки первого военно-транспортного самолета Ил-112В из цеха попала на видео.

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На записи, опубликованной на YouTube запечатлено, как под музыку и аплодисменты новейший самолет покидает предприятие.

Легкий военно-транспортный Ил-112В способен транспортировать до 5 т легкого оружия и военной техники. Также предназначен для воздушного десантирования грузов и личного состава. Может эксплуатироваться как для военных, так и для коммерческих целей.

Превосходит по транспортной эффективности Ан-26 в два раза и в перспективе должен его заменить.

Кроме того, по плану Ил-112 составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам такого класса, отмечает «РИА Новости».

В октябре в Авиационном комплексе им. С.В. Ильюшина отмечали, что первый летный образец самолета уже завершил комплекс наземных частотных испытаний в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского и передан на летные испытания.

Первый полет новейшего транспортника должен состояться до конца этого года.

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