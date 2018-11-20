Прямой эфир

Появились уникальные кадры полета тяжелых военно-транспортных самолетов

0
Фото: youtube.com/ПАО Ил
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появились уникальные кадры взлетов и посадки тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, Ил-76МД и ДРЛО А-50. Ролик, снятый с коптера, 20 ноября опубликовал Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина на YouTube.

Как сообщили в пресс-службе компании, съемки велись в городе Иваново. Это один из немногих случаев, когда подобные полеты разрешили снимать с дрона. Также ролик содержит редкие кадры с экшн-камер, установленных на корпусе самолета.

Отмечается, что съемку вел бывший летчик-истребитель Артур Саркисян, который известен своими воздушными съемками самолетов с экшн-камер. По словам представителей компании, одна из его камер с авторским креплением даже побывала в космосе на Международной космической станции и вела съемку с внешней «подвески» в безвоздушном пространстве.

7 ноября на заводе «Авиастар» в Ульяновске прошел первый полет четвертого серийного тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, построенного для ВВС России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Ил» попробует ускорить производство военных транспортников Ил-76МД-90А
Первый полет нового Ил-76МД-90А попал на видео

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017