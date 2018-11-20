Появились уникальные кадры полета тяжелых военно-транспортных самолетов

В Сети появились уникальные кадры взлетов и посадки тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, Ил-76МД и ДРЛО А-50. Ролик, снятый с коптера, 20 ноября опубликовал Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина на YouTube.

Как сообщили в пресс-службе компании, съемки велись в городе Иваново. Это один из немногих случаев, когда подобные полеты разрешили снимать с дрона. Также ролик содержит редкие кадры с экшн-камер, установленных на корпусе самолета.

Отмечается, что съемку вел бывший летчик-истребитель Артур Саркисян, который известен своими воздушными съемками самолетов с экшн-камер. По словам представителей компании, одна из его камер с авторским креплением даже побывала в космосе на Международной космической станции и вела съемку с внешней «подвески» в безвоздушном пространстве.

7 ноября на заводе «Авиастар» в Ульяновске прошел первый полет четвертого серийного тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, построенного для ВВС России.