Мужчину под завалами на шахте в Якутии обнаружили мертвым

Шахтер, который оказался под завалами на руднике «Денисовская» в Якутии, обнаружен мертвым, сообщили в штабе ЧС на шахте.

«Случай смертельный. Тело шахтера обнаружено в 70 км от поверхности земли. Мужчина — местный, родом из Нерюнгри. У него двое детей. Вопросы оказания материальной помощи семье погибшего решаются», — приводит сообщение «РИА Новости».

28 ноября на шахте, глубина которой составляет 230 м, произошло обрушение горной погоды. Под завалами оказался один из 34 работников, находившихся в данном участке.

Шахта принадлежит ОАО УК «Нерюнгри Уголь» («Колмар»).

В октябре сообщалось, что при обвале на угольной шахте в Китае погибли 19 человек.