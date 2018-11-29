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Мужчину под завалами на шахте в Якутии обнаружили мертвым

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Шахтер, который оказался под завалами на руднике «Денисовская» в Якутии, обнаружен мертвым, сообщили в штабе ЧС на шахте.

«Случай смертельный. Тело шахтера обнаружено в 70 км от поверхности земли. Мужчина — местный, родом из Нерюнгри. У него двое детей. Вопросы оказания материальной помощи семье погибшего решаются», — приводит сообщение «РИА Новости».

28 ноября на шахте, глубина которой составляет 230 м, произошло обрушение горной погоды. Под завалами оказался один из 34 работников, находившихся в данном участке.

Шахта принадлежит ОАО УК «Нерюнгри Уголь» («Колмар»).

В октябре сообщалось, что при обвале на угольной шахте в Китае погибли 19 человек.

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