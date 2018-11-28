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На шахте в Якутии произошло обрушение породы

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Обрушение породы произошло на шахте «Денисовская» в Якутии. Об этом заявили в региональном главке МЧС.

«Произошло обрушение горной породы на «Денисовской» (принадлежит ОАО УК Нерюнгри Уголь ГК «Колмар»). Под завалами находится один человек. Всего под землей находятся 55 человек, на участке находилось 34 человека (одного завалило)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что работа при этом не была остановлена. Сейчас семь человек устанавливают стойки и перекрытия для того, чтобы подобраться к завалам. 

16 октября в угольной шахте китайского Чунцина произошел взрыв газовой смеси. В результате ЧП погибли пять человек, еще трое пострадали.

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