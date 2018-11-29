«Трезвая Россия» предложила запретить «пивнушки» в жилых домах

Запретить пивные и рюмочные в жилых домах призывает общественное движение «Трезвая Россия». Соответствующее предложение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, рассказал глава организации Султан Хамзаев.

«В некоторых регионах в жилых домах общественными инспекторами зафиксировано наличие от трех и более подобных питейных пунктов», — цитирует его агентство «РИА Новости».

Общественное движение считает, что такие заведения нарушают покой граждан, кроме того, в них могут торговать контрафактом, что приводит к отравлениям.

Хамзаев надеется, что предложение «Трезвой России» будет включено в план мероприятий национального проекта «Демография».

26 ноября стало известно, что Министерство здравоохранения России разрабатывает законопроект о повышении до 21 года возраста, с которого разрешается покупка алкоголя.