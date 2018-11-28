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Норвежец Магнус Карлсен сохранил звание чемпиона мира по шахматам

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Фото: REUTERS/Paul Childs
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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл на тай-брейке у американца Фабиано Каруаны со счетом 3:0, отстояв звание чемпиона мира по шахматам. Мини-матч состоялся в Лондоне в среду, 28 ноября.

«В 12-й партии я упустил несколько лучших ходов. Но сейчас я доволен, что победил, и считаю, что принял правильное решение. Что касается критики в мою сторону, то каждый имеет право на глупое мнение», — цитирует Карлсена «Газета.ру».

Соревнование состоит из 12 партий с классическим контролем времени: игрокам отдается 100 минут для 40 ходов, затем 50 минут для 20 и 15 для завершения встречи с добавлением 30 секунд на каждый ход. После каждых двух игр запланирован выходной день.

Магнус Карлсен свел к ничьей все партии и выиграл в дополнительном тай-брейке.

Карлсен удерживает шахматную корону с 2013 года, после того как отобрал ее у индийца Вишванатана Ананда.

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