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Чемпион мира по шахматам Карлсен заподозрил Карякина в договорном матче

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Фото: ТАСС/Нина Зотина
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Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что россиянин Сергей Карякиным и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров на турнире в Норвегии сыграли договорную партию.

По его словам, «стоит внимательнее наблюдать за происходящим в партиях, которые играются между друзьями». Карякин и Мамедьяров сыграли вничью в партии третьего тура 30 мая.

«Я знаю, что Мамедьяров и Карякин на предыдущих турнирах играли договорные партии. И если здесь они снова договорились, хотя у меня нет этому никаких доказательств, я не буду удивлен», — сказал норвежец.

В то же время Карякин отверг обвинения Карлсена, заявив, что, несмотря на их дружбу с Мамедьяровым, о договорной игре не могло быть и речи, так как оба шахматиста имели турнирную мотивацию, передает ТАСС.

«Иногда мне тоже кажется, что некоторые партии являются договорными. Но это случается крайне редко на таком уровне, возможно, в пяти процентах случаев», — отметил Карякина.

По итогам семи туров Карлсен, Левон Аронян, Вишванатан Ананд и Уэсли Со делят первое место в таблице, в их активе по 3,5 очка. Далее идут Карякин, Мамедьяров, Хикару Накамура и Фабиано Каруана (по 3 очка) и Максим Вашье-Лаграв (2).

Супертурнир Altibox Norway Chess 2018 проходит в норвежском Ставангере с 27 мая по 8 июня. Его призовой фонд составляет €250 тыс. Победителю турнира достанется €75 тыс., занявший второе место получит €40 тыс., третье — €25 тыс.

Россиянка Валентина Гунина ранее стала чемпионкой Европы по шахматам.

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