Четверо сирийских военных погибли при атаке боевиков в Латакии

В результате обстрелов боевиков сирийской провинции Латакия погибли четверо сирийских военных. Об этом в среду, 28 ноября, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Он подчеркнул, что, несмотря на действующий режим прекращения огня, вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации продолжают нарушать договоренности.

«В течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Джубб-Эз-Зарур (дважды) провинции Латакия, северной и северо-западной частей города Алеппо», –– цитирует генерала «РИА Новости».

Соломатин добавил, что, помимо этого, диверсионная разведгруппа террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) напала на позиции сирийских военных вблизи населенного пункта Джубб-Эль-Ахмар (Латакия). Погибли четверо военных.

Отмечается, что ответными действиями военных боевики были уничтожены.

Ранее 28 ноября сообщалось, что в результате авиаударов международной коалиции во главе с США по сирийскому Хаджину погибли шесть человек.