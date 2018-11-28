Путин смягчил требования к показу фильмов на кинофестивалях

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который смягчает требования к показу фильмов в рамках проводимых в России международных кинофестивалей. Документ опубликован в среду, 28 ноября, на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Согласно документу, демонстрация фильма без прокатного удостоверения будет возможна на включенном в перечень правительства России международном кинофестивале, общая продолжительность которого составляет не менее трех и не более пятнадцати дней. При этом показ может проводиться не более пяти раз.

В прежней редакции закона допускался показ фильма на кинофестивале без оформления прокатного удостоверения не более двух раз в рамках десятидневного срока проведения киносмотра.

Также, закон отменяет оформление прокатного удостоверения на показ кинокартин музеями, выставочными залами или образовательными организациями в культурно-просветительских целях.

Ранее 28 ноября, министр культуры России Владимир Мединский заявил, что для роста сборов в отечественном кинопрокате необходимо снимать больше блокбастеров. По его словам, соответствующую задачу поставят перед Фондом кино.