Появился рейтинг стран-убежищ на случай Третьей мировой войны

Эксперты сервиса путешествий International SOS and Control Risks составили рейтинг стран, где будет безопаснее всего переждать Третью мировую войну. Список таких мест опубликовала британская газета Express.

Возглавило рейтинг карликовое немецкоязыное государство Лихтенштейн. По мнению специалистов, эта страна расположена между «относительно мирными» Швейцарией и Австрией. Кроме того, улицы Лихтенштейна патрулирует большое число стражей порядка.

Вторую строчку заняла Гренландия, которая располагается на большом одноименном острове. Эта автономная территория Дании находится в стороне от каких-либо конфликтов благодаря своей удаленности. Эксперты также посчитали ее безопасной в связи с низким уровнем преступности.

Замыкает тройку лидеров Люксембург, где хорошо развиты здравоохранение, инфраструктура и безопасность. Как отмечают специалисты сервиса, самое страшное преступление там — это карманная кража. Однако эта страна является одной из самых богатых, поэтому «пересидеть» войну там будет достаточно дорого.

Также в список лучших стран-убежищ вошла Исландия, которая, подобно Гренландии, безопасна благодаря своей отдаленности. Вместе с тем она, как и Люксембург, считается одной из самых дорогих. В стране крайне низок уровень преступности и отсутствует постоянная армия.

Ранее в ноябре эксперты назвали самые безопасные страны для туристов. Список возглавила Исландия.