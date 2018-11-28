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Появился рейтинг стран-убежищ на случай Третьей мировой войны

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Фото: commons.wikimedia.org/Michael Gredenberg
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Эксперты сервиса путешествий International SOS and Control Risks составили рейтинг стран, где будет безопаснее всего переждать Третью мировую войну. Список таких мест опубликовала британская газета Express.

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Возглавило рейтинг карликовое немецкоязыное государство Лихтенштейн. По мнению специалистов, эта страна расположена между «относительно мирными» Швейцарией и Австрией. Кроме того, улицы Лихтенштейна патрулирует большое число стражей порядка. 

Вторую строчку заняла Гренландия, которая располагается на большом одноименном острове. Эта автономная территория Дании находится в стороне от каких-либо конфликтов благодаря своей удаленности. Эксперты также посчитали ее безопасной в связи с низким уровнем преступности. 

Замыкает тройку лидеров Люксембург, где хорошо развиты здравоохранение, инфраструктура и безопасность. Как отмечают специалисты сервиса, самое страшное преступление там — это карманная кража. Однако эта страна является одной из самых богатых, поэтому «пересидеть» войну там будет достаточно дорого. 

Также в список лучших стран-убежищ вошла Исландия, которая, подобно Гренландии, безопасна благодаря своей отдаленности. Вместе с тем она, как и Люксембург, считается одной из самых дорогих. В стране крайне низок уровень преступности и отсутствует постоянная армия. 

Ранее в ноябре эксперты назвали самые безопасные страны для туристов. Список возглавила Исландия.

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