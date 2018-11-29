Константинополь сделал еще один шаг, свидетельствующий о том, что предпринятые им недавно авторитарные действия, касающиеся Русской православной церкви на Украине, являются не какой-то ошибкой момента, но откровенно направлены на разрушение церковного мира. На синоде Константинопольского патриархата, проходящем в Стамбуле с 27 по 29 ноября, было единогласно принято постановление о роспуске Западноевропейского экзархата приходов русской традиции, преобразованного в 1971 году в Архиепископию православных русских церквей в Западной Европе.

Как может новый шаг Константинополя отразиться на жизни этих приходов, учитывая и ту реакцию, которая незамедлительно последовала со стороны нашей Церкви? Конечно, такие события не проходят безболезненно. Они порождают большие волнения, дискуссии и противостояния внутри общин. Всё это печальные последствия «церковной» политики Константинополя.

О подобных вещах Христос сказал: «Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят; лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих» (Лк. 17: 1,2).

После решения Константинопольской церкви о роспуске Западноевропейского экзархата приходов русской традиции в Московском патриархате напомнили о давнем предложении этим приходам перейти в юрисдикцию РПЦ. 15 лет назад, весной 2003 года с таким призывом покойный патриарх Алексий II обратился ко всем архиереям и православным приходам русской традиции в Западной Европе.

Голос Русской церкви в этот драматический момент жизни для многих священнослужителей и прихожан может оказаться в полном смысле спасительным. Здесь они найдут и патриаршую церковь, и несомненные таинства. И есть все основания надеяться, что немалая часть приходов последует этому призыву. Прекрасное начало такому возвращению к своей Матери Церкви видим в решении православной общины во Флоренции. Почти месяц назад находившаяся в юрисдикции Константинопольского патриархата община перешла в Русскую православную церковь за границей (РПЦЗ) из-за несогласия с действиями Константинополя на Украине.

Конечно, с внешней стороны новый шаг Константинополя является еще одним подтверждением уровня его этики в отношениях со своими церквами-сестрами. Только что он был продемонстрирован грубым вмешательством в жизнь другой церкви. Но этот шаг обращает на себя особое внимание и с другой, более важной точки зрения.

Не говоря о канонической стороне последних решений Константинополя, оценка которых более чем очевидна и которые могут вызывать только недоумение и глубокое сожаление, уже встает вопрос догматического уровня.

Основополагающей истиной христианской веры и фундаментом жизни Православной церкви является закон любви и мира, без соблюдения которого любая поместная церковь перестает быть церковью. Ибо там, где нет любви, нет искреннего желания решать все возникающие проблемы путем братского соборного обсуждения, не может быть ни мира, ни истины, то есть Бога. Об этом прямо написал апостол Павел: «потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых» (1 Кор. 14:33).

К сожалению, призыв Святейшего Патриарха Кирилла собраться главам всех православных церквей для решения возникшего серьезнейшего вопроса не был услышан тем, от кого зависит созыв такого Собора — Константинопольским патриархатом. Более того, как видим, начатая им разрушительная деятельность расширяется и приобретает характер всё более гордостного противления истине Христова братства и утверждения своей власти над всеми православными церквами.

Подобные события уже были в истории христианства. И там, где властолюбие и гордыня побеждали, оставалась только личина церкви без Духа Святого.

Ибо, как писал апостол Петр: «все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (1 Пет. 5:5). Что это означает? — Утрату данной поместной церковью Духа Святого и, отсюда, недействительность всех таинств и, в частности, Евхаристии (Причащения).

По этой причине разрывается Евхаристическое общение с церковью, впавшей в гордостное властолюбие. В ней нельзя причащаться, поскольку не может совершаться Евхаристия там, где открыто и упорно утверждается гордыня. Поэтому Священный синод нашей Церкви вынужден был принять решение о прекращении Евхаристического общения с Константинопольской церковью.

Последствия действий Константинополя могут быть самыми трагичными для всего православия. В поместных православных церквах понимают, что единственным Главой Церкви является Христос, который, умыв ноги своим ученикам, показал, что никто из них не может властвовать над другими.

Об этом Он прямо сказал: «Если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу» (Ин. 13:14). Православие — это соборность, и сейчас церкви ждут и надеются, что первая по чести церковь, Константинопольская, сумеет победить в себе то искушение, которое отверг Христос в пустыне, ответив дьяволу: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4: 10).

Автор — русский православный богослов, профессор Московской духовной академии

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции