Вчера на форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!» много говорилось о дедолларизации российской экономики. В целом она уже постепенно набирает обороты. На днях впервые за пять лет Минфин объявил о размещении семилетних облигаций, номинированных в евро. Объем составил €1 млрд с доходностью 3% годовых. Почти 73% выпуска были выкуплены инвесторами из Великобритании, а также других стран Европы, и 3% — инвесторами из США. Успех размещения наглядно показал, что интерес к российскому рынку и российским займам у инвесторов есть. В свою очередь, Минфин, учитывая положительный опыт, без сомнений собирается поддерживать этот интерес.

Ранее финансовое ведомство при выпуске еврооблигаций ориентировалось в основном на инвесторов из США. Задолженность Минфина по внешним облигационным займам по состоянию на 1 ноября 2018 года составила $35,4 млрд, и из них лишь 3% было номинировано не в долларах. Выпуск евробондов 2013 года был очень маленьким по объему – всего €750 млн. Теперь же, когда Минфин собрался более плотно заняться европейцами, объемы следующих выпусков могут стать более масштабными.

Но, возможно, дело не только в дедолларизации. Ведь Минфин нашел возможность занять по более низким ставкам и в более слабой, чем доллар, валюте, что для него довольно выгодно. Евро в последнее время сильно трясло на фоне внутриполитических противоречий, в результате курс этой валюты снизился к доллару с $1,18 до $1,13. Кроме того, проценты заимствований в самой Европе практически обнулились и сохраняются на рекордно низком уровне достаточно долго. В это же время ФРС США проводит агрессивную политику повышения ставок. Если раньше Минфин размещался под доходности 4,5%, то доходность в 3% выглядит пределом мечтаний. И недаром первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что Россия больше не собирается занимать на невыгодных условиях.

Между тем на решение попробовать разместить бумаги в евро мог повлиять и недавний успешный выпуск облигаций в валюте ЕС «Газпрома». Но кто знает, может быть предыдущее удачное размещение облигаций «РусГидро» в юанях приведет к тому, что Минфин в рамках дедоллларизации попробует выпустить бумаги и в китайской валюте. Правда, в таком случае ему придется переплатить за выход на азиатский рынок, ведь доходность там не будет составлять заветных 3%.

В любом случае пока все новые размещения в других валютах будут носить экспериментальный характер. Сейчас, между прочим, как раз очень удачное время для новаций, поскольку санкционная риторика утихла и инвесторы стали смелее покупать российские облигации. Между тем сам Минфин, который собирается завершить год с профицитом бюджета в 2,5% ВВП, не нуждается в заемных деньгах. И до сих пор Россия редко выходила на внешний рынок займов.

Кстати, у Минфина, помимо правительственного курса на дедолларизацию, был еще один повод разместиться в евро. Об этом говорит тот факт, что 24% выпуска еврооблигаций, выпущенных в валюте ЕС, приобрели российские инвесторы. Они, вероятно, опасаясь санкций, решили диверсифицировать риски и вложиться в облигации, номинированные не в долларах, а в другой денежной единице.

Автор — финансовый аналитик

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