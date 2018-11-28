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Toyota снабдила Prius полным приводом

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Фото: pressroom.toyota.com
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Toyota показала на автосалоне в Лос-Анджелесе обновленный гибрид Prius. Дизайн автомобиля стал более спокойным, а в качестве опции доступна система полного привода AWD-e. 

В пресс-релизе компании, поступившем «Известиям», говорится, что дополнительный электродвигатель мощностью эквивалентной 7,2 л.с., устанавливается на заднюю ось и помогает уверенно стартовать и ускоряться. При достижении скорости в 9 км/ч он отключается, и машина становится моноприводной. Если электроника автомобиля «почувствует» недостаток сцепления с дорогой, то дополнительный мотор вновь включится, но только на скоростях до 70 км/час.

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Фото: pressroom.toyota.com
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Фото: pressroom.toyota.com
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Фото: pressroom.toyota.com

Toyota Prius Hybrid AWD-e оснастили новой компактной никель-металлогидридный аккумуляторной батареей (Ni-MH), которая приспособлена для работы в условиях холодного климата. Аккумулятор помещается под заднее сиденье и не влияет на объем багажника.

В движение обновленный Toyota Prius Hybrid AWD-e приводит силовая установка общей мощностью 122 л.с. Внешне автомобиль остался узнаваем, хотя дизайнеры серьезно поработали над экстерьером и немного «освежили» интерьер. После обновления у автомобиля появились иные фары и фонари, изменился передний бампер, а в салоне можно заметить мультимедийную систему с 11,6-дюймовым экраном.

Полным приводом теперь оснащается и новая Mazda3. Седан и хетчбэк также показали на автосалоне в Лос-Анджелесе, который продлится до 9 декабря.

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