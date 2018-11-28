Новая Mazda 3 обзавелась четырьмя ведущими колесами

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась премьера Mazda 3 в кузовах седан и пятидверный хетчбэк. Как и ожидалось, внешность новинки, которая сменит на конвейере предыдущую модель, выдержана в духе концепта Mazda Kai.

Четырехдверная и пятидверная версии различаются не только багажником, но и решеткой радиатора, а также дизайном переднего бампера. Кроме того, седан заметно крупнее прежнего. Его длина выросла с 4580 до 4662 мм. Хэтчбэк, наоборот, стал немного короче.

Помимо переработанного интерьера, появилась регулировка наклона подушки сиденья, медиасистема с дисплеем диагональю 8,8 дюйма. За доплату предложена акустическая система Bose. А еще новинка получила систему распознавания усталости, пишет «Авторевю».

Обзорность у новых версий Mazda 3 стала лучше благодаря более тонким стойкам лобового стекла. Форсунки омывателя «переехали» на поводки дворников. А еще из интересного — Mazda 3 стала первой моделью компании с коленной подушкой безопасности водителя.

Что касается подвески, то спереди у Mazda 3 сохранились стойки McPherson, а сзади теперь простейшая полузависимая конструкция.

Mazda 3 будет предлагаться с новым двухлитровым бензиновым двигателем семейства SkyActive-X. Но при этом в гамме сохранятся атмосферники нынешнего семейства Skyactiv-G — это моторы 1.5, 2.0 и 2.5. В Европе будет и дизель — это новый агрегат Skyactiv-D объемом 1,8 л.

Коробки передач прежние — шестиступенчатые «механика» и «автомат». А еще Mazda 3 оснастят системой полного привода, которая раньше была доступна только для японского рынка. Трансмиссия i-Activ с муфтой подключения задней оси совмещена с задней «балкой».

По данным издания, в продажу новая Mazda 3 поступит в начале 2019 года, а первым рынком станет Северная Америка.