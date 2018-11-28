В России появится новый ипотечный стандарт

В России должен появиться стандарт ответственного ипотечного кредитования, цель новшества — создать публичные и прозрачные правила, по которым банк будет взаимодействовать с заемщиком при выдаче кредита.

Разработкой документа занимается «Дом.РФ» с привлечением специалистов Банка России и участников рынка ипотечного кредитования («Известия» ознакомились с текущей версией). В стандарте, среди прочего, описываются варианты помощи попавшим в сложные ситуации заемщикам, а также механизм досудебного урегулирования споров.

Финальная версия проекта должна появиться в конце 2018 — начале 2019 года. Банки неоднозначно оценивают инициативу. С одной стороны, они опасаются роста расходов и стоимости услуг. С другой, кредитные организации ожидают повышения уровня финансовой грамотности жителей РФ и того, что в будущем к ним придут ответственные заемщики, которые не будут бояться потерять жилье при минимальной просрочке платежа, а значит, поддержат качество кредитного портфеля.

В «Дом.РФ» пояснили, что разрабатываемый документ будет носить рекомендательный характер и банки смогут самостоятельно решить, присоединяться к стандарту или нет.

Подробнее — в свежем выпуске «Известий»: «Сплошное учение: заемщиков сделают ответственнее», который будет опубликован 29 ноября.