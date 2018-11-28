Прямой эфир

В России появится новый ипотечный стандарт

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России должен появиться стандарт ответственного ипотечного кредитования, цель новшества — создать публичные и прозрачные правила, по которым банк будет взаимодействовать с заемщиком при выдаче кредита.

Платежное вовлечение: банки обяжут реструктуризировать кредиты
В сложной ситуации клиент сможет снизить ежемесячный платеж в пределах 90%

Разработкой документа занимается «Дом.РФ» с привлечением специалистов Банка России и участников рынка ипотечного кредитования («Известия» ознакомились с текущей версией). В стандарте, среди прочего, описываются варианты помощи попавшим в сложные ситуации заемщикам, а также механизм досудебного урегулирования споров.

Финальная версия проекта должна появиться в конце 2018 — начале 2019 года. Банки неоднозначно оценивают инициативу. С одной стороны, они опасаются роста расходов и стоимости услуг. С другой, кредитные организации ожидают повышения уровня финансовой грамотности жителей РФ и того, что в будущем к ним придут ответственные заемщики, которые не будут бояться потерять жилье при минимальной просрочке платежа, а значит, поддержат качество кредитного портфеля.

В «Дом.РФ» пояснили, что разрабатываемый документ будет носить рекомендательный характер и банки смогут самостоятельно решить, присоединяться к стандарту или нет.

Подробнее — в свежем выпуске «Известий»: «Сплошное учение: заемщиков сделают ответственнее», который будет опубликован 29 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦБ указал на снижение выдачи ипотеки в сентябре
Банки обяжут менять размер ежемесячных выплат по ипотечным кредитам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017