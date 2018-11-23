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Банки обяжут менять размер ежемесячных выплат по ипотечным кредитам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Банки обяжут менять график и размер ежемесячных выплат по ипотечным кредитам. «Известия» ознакомились с поправками ЦБ в закон о потребительском займе. Должник сможет обратиться с соответствующей просьбой раз в пять лет при наличии определенных условий.

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Изменения будут возможны в случае снижения дохода семьи в течение трех месяцев не менее чем на 30% или увеличения в том же размере платежа по ипотеке. Должники смогут попросить о предоставлении льготных условий лишь по договорам, заключенным более года назад. При этом просрочка допускается на срок не более 60 дней, а объем задолженности должен составлять не более 10 млн рублей.

После завершения периода реструктуризации долга разница между новым ежемесячным платежом и установленным ранее не может превышать 20%. Кроме того, полная стоимость займа остается прежней.

Эксперты опасаются, что банки заложат затраты на рассрочку в стоимость кредита, что скажется на добросовестных клиентах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Платежное вовлечение: банки обяжут реструктуризировать кредиты

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