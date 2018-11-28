В Австрии объявили в розыск похитителей картины Ренуара

Австрийская полиция объявила в розыск трех человек, которые подозреваются в краже картины «Golfe, Mer, Falaises Vertes» (Залив, море, зеленые скалы. — Ред.) французского художника импрессиониста Пьера Огюста Ренуара. Полотно, стоимость которого по некоторым оценкам составляет €160 тыс., было украдено из аукционного дома Dorotheum в Вене.

Предположительно, трое подозреваемых пришли в аукционный дом в понедельник 26 ноября около 17:15 по местному времени. Сумев извлечь картину из рамы, они разделились и покинули здание через разные выходы, сообщает австрийский телеканал ORF.

Трое предполагаемых похитителей попали на камеры видеонаблюдения. Полицейские считают, что имеют дело с профессиональными ворами предметов искусства.

18 ноября стало известно, что в Румынии нашли картину «Голова арлекина» Пабло Пикассо, которую шесть лет назад украли из Роттердамской художественной галереи «Кюнстхал». Оценочная стоимость этого произведения составляет €800 тыс.