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В Румынии обнаружили украденную 6 лет назад картину Пикассо

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Фото: фрагмент картины «Голова арлекина» Пабло Пикассо
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В Румынии нашли картину «Голова арлекина» Пабло Пикассо, которую шесть лет назад украли из Роттердамской художественной галереи «Кюнстхал». Об этом 18 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу румынского Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом.

Картину обнаружили двое граждан Нидерландов. Они доставили ее в голландское посольство в Бухаресте, где на данный момент устанавливают подлинность полотна. Отмечается, что картина стоит €800 тыс.

Картину украли 16 октября 2012 года вместе с семью другими полотнами, среди которых работы Клода Моне, Поля Гогена и Анри Матисса. Суммарная стоимость ущерба, по оценкам экспертов, составляла от €100 млн до €200 млн.

Ранее в этот же день сообщалось, что голландец обнаружил в Великобритании древнюю мозаику VI в., которая была утеряна в 1970 году. Артефакт был найден у британской семьи, которая купила его около 40 лет назад.

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