В Третьяковке анонсировали брифинг о поврежденной вандалом картине Репина

В начале декабря руководство Третьяковской галереи организует брифинг, в ходе которого расскажет о ходе восстановления картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которую в мае повредил вандал. Об этом в ходе пресс-конференции на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме заявила директор галереи Зельфира Трегулова.

VII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит в Северной столице с 15 по 17 ноября. Ожидается, что 16 ноября в работе мероприятия поучаствует президент России Владимир Путин. Как сообщает ТАСС, в планах главы государства посетить гала-открытие форума, которое традиционно пройдет на Новой сцене Мариинского театра.

Культурный форум состоит из деловой программы и фестивальной части, ориентированной как на петербуржцев, так и на туристов. В этом году почетный статус страны-гостя достался Италии и Катару, которые подготовили специальные мероприятия.

Нападение на картину Репина

В конце мая посетитель Третьяковской галереи повредил выставлявшуюся там картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Игорь Подпорин разбил защитное ограждение, а после испортил полотно. Изначально злоумышленник утверждал, что пошел на этот шаг, поскольку был пьян и его возмутил сюжет картины. Однако позднее он изменил показания, заявив, что пил только компот. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов»).

В октябре Замоскворецкий суд Москвы в очередной раз продлил ему срок заключения под стражей.