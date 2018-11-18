В Британии обнаружили украденную в 1970 году мозаику

Голландец обнаружил в Великобритании древнюю мозаику VI века, которая была утеряна в 1970 году. Об этом 18 ноября сообщает BBC News.

Артур Бренд прославился тем, что обнаружил статую бронзовых коней Гитлера, которая считалась утерянной до 2015 года.

Специалисту понадобилось два года для того, чтобы отследить путь мозаики, прежде чем он обнаружил ее в британской семье. По его словам, люди были шокированы, узнав, что 40 назад купили у незнакомца ценный артефакт, украденный из церкви Канакарии во время турецкого вторжения.

Достояние искусства голландский детектив отдал в посольство Кипра в Нидерландах.

16 ноября сообщалось, что в Японии обнаружили утерянный мультфильм Уолта Диснея о кролике Освальде. Картину обнаружил 85-летний коллекционер Ясуши Ватанабэ, который, сам о том не зная, в течение 70 лет хранил редкий мультфильм у себя.