«Качающая пресс» кошка покорила Сеть

В Сети появилось видео, на котором кошка выполняет упражнения под припаркованным на стоянке автомобилем. Ролик был опубликован на странице LADbible в Facebook. За двое суток он набрал более 8,3 млн просмотров и почти 50 тыс. комментариев.

На кадрах видно, как белая пушистая хищница уперлась задними лапами в бампер иномарки. Животное несколько раз поднимает тело, как будто «качает пресс».

«Смущает, что кошка более активна, чем я!» — пишет комментатор видео с ником Jeck Bryan.

«Теперь кошки заставляют меня чувствовать себя виноватой за то, что я не собираюсь в спортзал», — вторит ему другой пользователь.

«Это не имеет смысла. Почему кошка делает это? У нее застряли задние лапы?» — предполагает третий.

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