Названа самая популярная у россиян порода кошек

Самой популярной среди россиян породой кошек в 2018 году стала священная бирма. Второе место заняли мейн-куны, рассказали в Ассамблее профессиональных клубов любителей кошек.

За третье место, согласно статистике спроса, соперничают две породы — скоттиш-фолд и канадский сфинкс, передает агентство городских новостей «Москва».

23 ноября Российская кинологическая федерация опубликовала рейтинг популярных среди россиян пород собак. Первое место заняли немецкие шпицы, в тройку лидеров вошли йоркширские терьеры и чихуахуа.

Священная бирма (бирманская кошка) — порода полудлинношерстных котов, ведущая происхождение от сиамских и персидских кошек. Отличается характерной окраской с темными «носочками» и «перчатками» и синими или голубыми глазами. В Европе появилась в начале XX века, в середине 1960-х признана в США.