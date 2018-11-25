Морковка, кукуруза, сельдерей — полезно, но этого мало. Британцам пригрозили тюрьмой за воспитание котов-вегетарианцев. Виной всему тренд на безбелковую диету среди хозяев.

Зоозащитники: кошки — плотоядные, они должны есть мясо. На овощах и фруктах четвероногие долго не протянут: похудеют и ослабнут.