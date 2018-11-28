Четыре человека погибли при пожаре в Якутске

Четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в Якутске. Об этом 28 ноября сообщила помощник руководителя республиканского управления Следственного комитета Надежда Дворецкая.

Возгорание возникло в строении, расположенном на улице Пионерской. «Проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел четырех мужчин при тушении пожара в жилом доме», — цитирует ее «РИА Новости».

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

В этот же день пожар в частном двухквартирном доме Кирова стал причиной гибели трех человек. 20 ноября шесть человек погибли в результате пожара в жилом доме в городе Чусовой Пермского края. Среди погибших есть полуторогодовалый ребенок, пишет «Газета.ру».