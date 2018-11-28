Реконструкция аэродрома стартовала в Челябинске

Аэродром в Челябинске реконструируют к 2020 году. Обновленный аэропорт станет третьим в России с возможностью слепой посадки.

Реконструкция аэродрома и строительство нового здания аэропорта проводятся в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Международные мероприятия пройдут в Челябинске в 2020 году. Планируется, что аэродром оборудуют стоянкой на 30 самолетов, появится взлетно-посадочная полоса по третьей категории ИКАО. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». В здании авиавокзала для внутренних авиалиний оборудуют четыре телескопических трапа.

На проведение работ из федерального бюджета выделено 5 млрд рублей. Единственным подрядчиком по решению правительства РФ выбрана компания ОАО «Центрдорстрой», с ней уже подписано соглашение.