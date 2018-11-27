Коммунисты Башкирии просят не переименовывать аэропорт Уфы

В Башкирии коммунисты выступили против присвоения имени аэропорту в Уфе. Они обратились с заявлением в Общественную палату России. По мнению КПФР, большинство жителей вполне устраивает нынешнее нейтральное название воздушной гавани.

В республике разгорелись споры между сторонниками двух вариантов: поэта Мустая Карима или дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Отмечается, что представители интеллигенции категорически против давать имя аэропорту «Уфа», передает «МедиаКорСеть». Коммунисты призывают власти Башкирии объявить, что итоги голосования не имеют юридических последствий.

В Югре запустят региональный аналог проекта «Великие имена России». Идея принадлежит Общественной палате ХМАО. Она возникла во время формирования лонг-листов для выбора имен аэропортам в Сургуте и Нижневартовске, которые попали в федеральный список. Как рассказалив пресс-службе палаты, каждый кандидат в этом списке достоин того, чтобы его именем назывались другие аэропорты Югры. Они есть в Березовом, Когалыме, Нягани, Урае и Белоярском.