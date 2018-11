В Австралии приступили к эвакуации из-за лесных пожаров

В австралийском штате Квинсленд начали эвакуацию 8 тыс. человек из-за лесных пожаров, охвативших уже 20 га территории. Об этом сообщил 9news.

Отмечается, что огонь уничтожил уже несколько десятков домов. Власти штата заявили, что не могут гарантировать безопасность жителей районов Дипуотер, Баффли Крик, Ойстер Крик и Рулс Бич, если те откажутся от эвакуации. Им также рекомендуется носить защитную одежду, находиться в местах с многочисленными выходами и избегать обезвоживания. Ряд дорог перекрыты из-за пожаров и больше непригодны для эвакуации, отмечает телеканал «360».

This is a view of the CQ fires from Rocky. The fire is bearing down on Gracemere as we speak. If you live there you must leave asap pic.twitter.com/Yz3TUWypc6