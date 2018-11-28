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В Австралии приступили к эвакуации из-за лесных пожаров

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В австралийском штате Квинсленд начали эвакуацию 8 тыс. человек из-за лесных пожаров, охвативших уже 20 га территории. Об этом сообщил 9news.

Отмечается, что огонь уничтожил уже несколько десятков домов. Власти штата заявили, что не могут гарантировать безопасность жителей районов Дипуотер, Баффли Крик, Ойстер Крик и Рулс Бич, если те откажутся от эвакуации. Им также рекомендуется носить защитную одежду, находиться в местах с многочисленными выходами и избегать обезвоживания. Ряд дорог перекрыты из-за пожаров и больше непригодны для эвакуации, отмечает телеканал «360».

В борьбе с пожаром задействованы восемь самолетов, включая крупный пожарный самолет, способный сбросить 15 тыс. л воды, как пишет сайт kp.ru со ссылкой на ABC.

8 ноября в американском штате Калифорния в связи со стремительно распространяющимися лесными пожарами была объявлена массовая эвакуация. Огонь добрался до построек в городе Парадайс, всего под угрозой разрушения находятся 17 тыс. Ущерб от самого разрушительного природного пожара в истории американского штата Калифорния оценивается в миллиарды долларов. Число жертв пожара возросло до 88 человек. Кроме того, 203 человека всё еще числятся пропавшими без вести.

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