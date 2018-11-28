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Опубликовано видео учебных стрельб С-400 под Астраханью

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В Южном военном округе на полигоне Капустин Яр прошли учения с использованием зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф».

В ходе маневров в Астраханской области системы успешно поразили восемь низколетящих целей. В качестве мишеней были использованы ракеты «Бекас», «Кабан» и «Армавир». Кроме того, военнослужащие отработали смену позиций, противодействие условным диверсионным группам и преодоление зараженных участков местности, сообщает телеканал «Звезда».

20 ноября сообщалось, что российские комплексы С-400, согласно выводам западных экспертов, оказались дешевле аналогичных американских систем и при этом превзошли лучшую систему США — THAAD.

Комплексы С-400 «Триумф» предназначены для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, а также постановщиков помех на расстоянии от 60 до 400 км. Каждая установка может одновременно обстреливать до 36 целей с наведением до 72 ракет. Кроме того, любой комплекс может управлять сетью ЗРК различных типов, таких как С-400, С-300, Панцирь-С1, Тор-М1.

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