Очень маленький, но очень умный — в России создали военный суперкомпьютер. Производительная мощность 2200 трлн операций в секунду. Область применения — вычисления при: разработке робототехники, разработке искусственного интеллекта, разработке нейронных сетей обучения, обработке «больших данных», распознавании космических объектов, моделировании космических аппаратов, оценке состояния бортовых космических систем.

Прибор компактный — меньше, чем 2х1,5 м., не лэптоп, конечно, но с собой взять можно. Военные могут возить машину в мобильном командном пункте или в кузове-контейнере.

А еще компьютер очень экономный — расход энергии на 40% меньше, чем у аналогов на рынке.