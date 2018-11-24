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В России создали военный суперкомпьютер

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Очень маленький, но очень умный — в России создали военный суперкомпьютер. Производительная мощность 2200 трлн операций в секунду. Область применения — вычисления при: разработке робототехники, разработке искусственного интеллекта, разработке нейронных сетей обучения, обработке «больших данных», распознавании космических объектов, моделировании космических аппаратов, оценке состояния бортовых космических систем. 

Прибор компактный — меньше, чем 2х1,5 м., не лэптоп, конечно, но с собой взять можно. Военные могут возить машину в мобильном командном пункте или в кузове-контейнере.

А еще компьютер очень экономный — расход энергии на 40% меньше, чем у аналогов на рынке. 

 

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