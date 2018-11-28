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Советник главы ФСО рассказал о подарке Сталина Черчиллю в Тегеране

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Фото: ТАСС
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Советник директора Федеральной службы охраны РФ, доктор исторических наук Сергей Девятов в беседе с «РИА Новости» рассказал, что в ходе Тегеранской конференции в конце ноября 1943 года советский лидер Иосиф Сталин преподнес премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю подарок в честь дня его рождения.

По сведениям участников этого события, в подарке была каракулевая шапка и набор фарфоровых статуэток на тему известной русской сказки. Девятов отметил, что это была сказка Пушкина о рыбаке и рыбке. Не исключено, что подарок содержал в себе определенный намек.

«Не думаю, что Черчилль был большим знатоком творчества Пушкина, но специалисты по России, может быть, ему объяснили такой достаточно прозрачный намек на разбитое корыто», — отметил доктор исторических наук.

Черчилль безрезультатно пытался до последних дней Второй мировой войны на практике остановить наступление Красной армии. После окончания войны СССР расширил свое геополитическое влияние. Тогда как Великобритания потеряла свое положение после распада Британской империи.

28 ноября отмечается 75-летие Тегеранской конференции. Это была первая за годы Второй мировой войны конференция «большой тройки» — СССР, США, Великобритания. На этой встрече главы государств разработали окончательную стратегию борьбы против Германии и ее союзников.

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