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Кайли Дженнер возглавила рейтинг высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет

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Младшая сестра американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян Кайли Дженнер в 21 год возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей в возрасте до 30 лет по версии журнала Forbes. Рейтинг издание опубликовало 27 ноября.

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По данным журнала, за год Дженнер смогла заработать $166,5 млн, благодаря запуску косметической линии Kylie Cosmetics.

На втором месте находится 27-летний британский певец Эд Ширан, которому за исследуемый период удалось заработать $110 млн. За ним следует футболист из Бразилии Неймар да Силва Сантос Жуниор, который за год смог увеличить свое состояние на $90 млн.

В рейтинг вошли только две женщины. Второй из них стала певица Тейлор Свифт. Помимо этого, в число наиболее высокооплачиваемых звезд вошли музыканты Эйбел Макконен Тесфайе (The Weeknd) и Дрю Таггарт, баскетболист Джеймс Харден, боксер Сауль Альварес, футболист Дерек Карр и гольфист Джордан Спит.

Ранее в ноября рейтинг самых высокооплачиваемых певиц года по версии Forbes возглавила исполнительница Кэти Перри.

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