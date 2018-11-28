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Волочкова пообещала написать серьезную книгу

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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
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Балерина Анастасия Волочкова пишет серьезную книгу. Также она готовит некий грандиозный проект, подробности которого пока не сообщаются. Об этом говорится в ее Instagram.

Instagram Анастасии Волочковой

«После всего, что создала в творчестве я, мне можно было бы просто сидеть на диване, и писать мемуары, и наслаждаться роскошью жизни моей. Но. Я пишу сейчас серьезную книгу. Не останавливаюсь на достигнутом», — написала она.

Волочкова добавила, что «танцует, поет, радует зрителей и готовит грандиозный проект».

9 ноября Волочкова упала на сцене после одного из выступлений. Это произошло после того, как ей подарили большой букет белых роз. «Я сказала моим зрителям, что это счастье — падать от такого груза, как цветы и микрофон со стразами. И от любви», — написала она вечером того же дня.

Анонсированная книга будет второй в библиографии Волочковой. Ее автобиография «История русской балерины» вышла в 2010 году.

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