Волочкова пообещала написать серьезную книгу

Балерина Анастасия Волочкова пишет серьезную книгу. Также она готовит некий грандиозный проект, подробности которого пока не сообщаются. Об этом говорится в ее Instagram.

«После всего, что создала в творчестве я, мне можно было бы просто сидеть на диване, и писать мемуары, и наслаждаться роскошью жизни моей. Но. Я пишу сейчас серьезную книгу. Не останавливаюсь на достигнутом», — написала она.

Волочкова добавила, что «танцует, поет, радует зрителей и готовит грандиозный проект».

9 ноября Волочкова упала на сцене после одного из выступлений. Это произошло после того, как ей подарили большой букет белых роз. «Я сказала моим зрителям, что это счастье — падать от такого груза, как цветы и микрофон со стразами. И от любви», — написала она вечером того же дня.

Анонсированная книга будет второй в библиографии Волочковой. Ее автобиография «История русской балерины» вышла в 2010 году.