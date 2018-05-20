Волочкова обнаружила у себя «много общего» с Кшесинской

Российская балерина Анастасия Волочкова нашла у себя «много общего» с балериной Матильдой Кшесинской. Об этом артистка заявила, упоминая о 150-летии царя Николая II.

Соответствующий видеоролик появился в Instagram Волочковой. В обращении к подписчикам она отметила, что в эфире радио прочитает дневники легендарной балерины Матильды Кшесинской и сделает это от души.

«Сегодня 150 лет со дня рождения царя Николая Второго. В эфире радио «Комсомольская правда» я почитаю дневники Матильды Кшесинской. Мне кажется, у нас с этой балериной много общего. Я сделаю это от души», — произнесла артистка на фоне своего портрета с последним русским императором.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 18 Май 2018 в 1:45 PDT

Комментарии к данному ролику Волочкова отключила.

Портал iz.ru ранее сообщал, что знаменитая российская балерина Матильда Кшесинская, имеющая польские корни, в настоящее время чаще всего остается в Польше неузнаваемой.