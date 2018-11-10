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Волочкова объяснила свое падение на сцене тяжестью цветов и микрофона

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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Российская балерина Анастасия Волочкова упала во время одного из своих выступлений после того, как ей подарили большой букет белых роз. Об этом бывшая прима Большого театра рассказала в Instagram.

«Я сказала моим зрителям, что это счастье — падать от такого груза, как цветы и микрофон со стразами. И от любви», — написала Волочкова вечером в пятницу, 9 ноября.

Она отметила, что после этого, несмотря на боль, смогла взять себя в руки и исполнить оставшиеся хореографические и вокальные композиции. Волочкова добавила, что после окончания концерта испытывала такую боль, что не могла самостоятельно спускаться по лестнице. 

В конце июня Волочкова опубликовала в Instagram фотографию с фризским скакуном и сообщила, что жеребца она получила в подарок.

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