Банки рассказали о новой схеме похищения денег хакерами

Банки рассказали о новой схеме обналичивания похищенных хакерами денег, при помощи юристов и исполнительных листов. Об этом в среду, 28 ноября, пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно схеме, сначала регистрируется фирма-дроппер с фиктивным адресом, номинальным директором, имитируемой налоговой нагрузкой. Единственным ее поступлением являются украденные денежные средства. Она какое-то время находится в спящем состоянии. Затем ведущая реальную деятельность юридическая компания, находящаяся в сговоре с такой фирмой, заключает с ней договор.

При помощи подмены реквизитов банка-получателя хакеры скидывают украденные средства на счет фирмы-однодневки. Банк-отправитель узнает о хищении от клиента и информирует банк-получатель. Тот замораживает поступившие на счет фирмы-дроппера средства, однако после этого получает реальный исполнительный лист о задолженности этой фирмы.

Юридическая компания подает иск о ее долге за оказанные юридические услуги, выигрывает в суде, так как ответчик-однодневка признает этот долг, и получает исполнительный лист о его взыскании. Банк-получатель обязан выполнить требования в исполнительном листе, даже если знает о происхождении денег. При вынесении решения суд факт реальности оказания услуг не проверяет, поскольку ответчик не возражает.

Как пишет газета, в такой схеме много нюансов и сложностей. Для того, чтобы противостоять злоумышленникам, пострадавшей стороне необходимо успеть наложить арест на денежные средства на счету фирмы-дроппера, однако зачастую это не удается: деньги оперативно уходят по исполнительному листу. В схеме предположительно участвуют «отдельные недобросовестные» приставы, направляющие в банк исполнительные листы точно в день поступления похищенных средств.

«Это новая эффективная схема, чтобы ее оспорить, нужно признать ничтожным исполнительный лист, а на это требуется время», — рассказал газете управляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов.

27 ноября стало известно, что хакеры похитили 10 млн рублей, атаковав предпринимателей из Барнаула и Новосибирска. Обвиняемых в мошенничестве будут судить. Злоумышленники незаконно получили доступ к коммерческой электронной переписке потерпевших. После этого во всех договорах хакеры подставляли платежные реквизиты своих фирм-однодневок. При этом аферисты блокировали поступление писем от реального поставщика.